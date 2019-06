O impulso positivo dado pela Fed não é suficiente para lançar o otimismo sobre Wall Street, que abre no vermelho. Na ordem do dia está o conflito entre os Estados Unidos e o Irão, que reacendeu depois de Trump ter admitido que planeou um ataque a Teerão, embora o tenha cancelado.





2951.84 pontos, depois de ter subido a um máximo histórico na última sessão. Também o Dow Jones regista uma queda ligeira, de 0,03% para os 26.745,64 pontos, contrariando o máximo de outubro de 2018 a que subiu esta quinta-feira. Já o tecnológico Nasdaq, que tocou um pico de início de maio na sessão anterior, é o índice entre os três principais que apresenta a queda mais acentuada, de 0,34% para os 8.024,33 pontos. Continuar a ler



O trio de referência da bolsa norte americana quebra desta forma um ciclo de quatro sessões em alta.O impulso dado pela Fed, que animou os mercados ao admitir, esta quarta-feira, uma descida na taxa de juro diretora pela primeira vez em dez anos, é substituído pela apreensão gerada em torno da tensão entre os Estados Unidos e o Irão.O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aprovou um ataque militar contra o Irão em resposta à destruição por parte dos iranianos de um drone americano , o qual decidiu cancelar repentinamente e já próximo da hora planeada. Trump já veio esclarecer que a mudança de ideias surgiu depois de ter sido avisado que o ataque implicaria a morte de 150 pessoas, o que considerou "desproporcional".

