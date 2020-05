S&P500 supera os 3 mil pontos pela primeira vez em quase 3 meses. Petróleo continua a subir

17:16

Bolsas europeias voltam a máximos pré-pandemia

As bolsas europeias alinharam-se fortes no verde, com ganhos acima do 1% na sua grande maioria. Foi o caso das praças francesa, alemã e britânica. Madrid destacou-se com uma valorização superior a 2%.

O índice que agrega as 600 maiores cotadas do Velho Continente, o Stoxx600, avançou 1,08% para os 348,92 pontos, e durante a sessão chegou a avançar 1,32% para tocar nos 349,72 pontos, um máximo de 10 de março. O setor que deu o maior salto dentro do Stoxx600 foi a banca, que disparou 5,36%.





O otimismo generalizado acontece numa altura em que os dados lançados nos Estados Unidos dão esperança de que as piores consequências económicas da pandemia já se tenham manifestado, ficando agora para trás. A confiança dos consumidores nos Estados Unidos subiu, assim como as vendas de casas, que inclusivamente superaram as estimativas.

Paralelamente, apontam os analistas do Caixabank BPI, a "corrida" em busca de uma vacina levanta o ânimo, numa altura de foco na retoma económica. A última empresa a dar conta de estar a avançar para testes em humanos foi a biotecnológica americana Novavax. Os resultados destes primeiros testes deverão ser conhecidos em julho.