Tensões geopolíticas arrastam Wall Street para o vermelho

Reuters

A causar maior apreensão nesta altura continua o caso relacionado com

o desaparecimento de um jornalista no consulado da Arábia Saudita, em Istambul, na Turquia.



O índice Dow Jones encerrou a sessão desta segunda-feira, 15 de Outubro, a perder 0,36% para 25.249,47 pontos, seguido pelo Nasdaq Composite, que recuou 0,88% para 7.430,74 pontos, e pelo Standard & Poor's 500, que resvalou 0,59% para 2.750,78 pontos.O sentimento em Wall Street foi penalizado pelo avolumar de tensões geopolíticas ao nível global.

Depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter ameaçado com um "castigo severo" se das investigações em curso se provar a responsabilidade das autoridades sauditas, a CNN avançou entretanto que Riade estará pronta para assumir que o jornalista saudita Jamal Khashggi está morto.

Também a justificar algum pessimismo por parte dos investidores está o aviso feito pelo Fundo Monetário Internacional acerca das consequências da disputa comercial em curso entre a China e os EUA, designadamente através do reforço da volatilidade nos mercados.O dólar acabou por também ser prejudicado por estas tensões, tendo tocado em mínimos de duas semanas contra as principais divisas mundiais ao longo da sessão de hoje.A travar uma descida mais acentuada em Wall Street esteve a Walt Disney que apreciou 0,74% para 113,44 dólares por acção depois de a cotada ter aceitado fazer concessões com o objectivo de evitar acções da União Europeia a propósito de eventuais violações das normas de concorrência no que concerne à proposta de compra de activos da Twenty-First Century por 71,3 mil milhões de dólares.(Notícia actualizada às 21:15)