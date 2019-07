Tensões no Golfo Pérsico atiram Wall Street ao chão

As bolsas do outro lado do Atlântico abriram em alta, continuando a ser sustentadas pela expectativa de um corte de juros por parte da Fed no final do mês, mas acabaram por encerrar no vermelho depois de o Irão anunciar que confiscou dois petroleiros, um deles britânico, junto ao Estreito de Ormuz.