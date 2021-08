Tesouro cancela leilão de dívida da próxima semana

Portugal tem direito a um total de 16,6 mil milhões de euros, 13,9 mil milhões relativos a subvenções a fundo perdido e 2,7 mil milhões referentes a empréstimos em condições favoráveis. À componente de empréstimos poderão ainda somar-se 2,3 mil milhões de euros a que o país tentará aceder de forma condicional, isto é, se tal verba for considerada necessária para reforçar os capitais próprios das empresas via Banco de Fomento, uma decisão que terá de ser tomada pelas autoridades nacionais até 2023. Portugal recebeu os primeiros milhões do ansiado Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) : 2,2 mil milhões de euros da fatia de pré-financiamento. O próximo cheque deverá chegar entre dezembro e janeiro.Portugal tem direito a um total de 16,6 mil milhões de euros, 13,9 mil milhões relativos a subvenções a fundo perdido e 2,7 mil milhões referentes a empréstimos em condições favoráveis. À componente de empréstimos poderão ainda somar-se 2,3 mil milhões de euros a que o país tentará aceder de forma condicional, isto é, se tal verba for considerada necessária para reforçar os capitais próprios das empresas via Banco de Fomento, uma decisão que terá de ser tomada pelas autoridades nacionais até 2023.

Portugal decidiu cancelar um leilão de dívida de curto prazo que estava a planear fazer na próxima semana. A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP anunciou esta sexta-feira o cancelamento -- o terceiro desde o início da pandemia --, sem dar qualquer justificação para a mudança."O IGCP, E.P.E. anuncia a não realização do leilão da linha de Bilhetes do Tesouro programado para o dia 18 de agosto de 2021. O IGCP, E.P.E. decidiu não realizar, no próximo dia 18 de agosto, o leilão de BT [bilhetes do Tesouro] referentes às linhas a 3 e 11 meses", anunciou o organismo liderado por Cristina Casalinho em comunicado.O programa de financiamento da agência que gere a dívida pública portuguesa tinha marcado para a próxima quarta-feira, 18 de agosto, um leilão duplo de BT, com prazo dentro de 3 e 11 meses. O montante indicativo situava-se entre os 1.000 e os 1.250 milhões de euros. É esta operação que não se irá realizar.É a terceira vez desde o início da pandemia que o IGCP toma esta decisão. No final do ano passado, a agência tinha previsto realizar dois leilões duplos de bilhetes do Tesouro -- em outubro e novembro --, mas acabou por adiar ambos e não realizou qualquer emissão destes títulos no último trimestre. Regressou no início de 2021, voltando agora a fazer uma nova pausa. A próxima data marcada é 15 de setembro, quando está previsto um leilão de BT a seis e 12 meses.O cancelamento poderá estar relacionado com o dinheiro da Europa que o país já começou a receber. No início da semana passada,(Notícia em atualização)