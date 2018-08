Tesouro volta ao mercado para financiar até mil milhões em dívida de curto prazo

A agência que gere a dívida pública nacional vai ao mercado na próxima quarta-feira, 15 de Agosto, para emitir dívida de curto prazo, revelou o IGCP numa nota enviada às redacções.

O objectivo é angariar entre 750 milhões e mil milhões de euros, através de um duplo leilão. Uma das emissões terá maturidade em Novembro e a outra em Julho de 2019, revela a mesma fonte.

"O IGCP, E.P.E. vai realizar no próximo dia 15 de Agosto pelas 10:30 horas dois leilões das linhas de BT com maturidades em 16 de Novembro de 2018 e 19 de Julho de 2019, com um montante indicativo global entre 750 milhões e 1.000 milhões de euros", pode ler-se na nota enviada esta sexta-feira, dia 10 de Agosto.



A última vez que o IGCP foi ao mercado foi há cerca de um mês, através da emissão de bilhetes do Tesouro a seis e 12 meses. Na altura, colocou 1.750 milhões de euros, com ambas as taxas a permanecerem em terreno negativo, ainda que menos negativas do que em emissões anteriores.