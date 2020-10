Teste positivo de Trump cria bolha de incerteza nos mercados

Até às 6 da manhã, em Lisboa, os futuros das ações europeias e norte-americanas negociavam acima da linha de água, apontando para um começo de sessão positivo no "velho continente". Contudo, o anúncio de que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, está infetado com covid-19 provocou uma queda repentina nos mercados em todo o mundo, deixando os investidores à deriva.



"As notícias sobre a infeção de covid-19 de Donald Trump mantêm-se no lugar do condutor e trazem um tom de maior incerteza aos mercados", começa por dizer uma nota de análise do UniCredit.

,11 milhões de casos de covid-19 e 204,6 mil mortes, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).



Agora, o candidato Joe Biden vai fazer o teste na próxima sexta-feira, segundo a Bloomberg que cita fontes próximas do democrata, depois de ter partilhado o palco com o atual líder da Casa Branca, na passada terça-feira. No primeiro debate presidencial, Trump negou a eficácia do uso da máscara.



"Eu não uso máscaras como ele [Joe Biden]. Sempre que o vemos, ele tem uma máscara. Pode estar a falar a 60 metros e aparece com a maior máscara que já vi na vida", atirou.



Henriksen adianta que "esse tipo de narrativa tem-se verificado nos últimos três meses". Agora, será a infeção de Trump que vai fazer mover os mercados nos próximos dias, garante.





Ricardo Evangelista, analista da ActivTrades, esclarece que "a doença de Donald Trump tem o potencial de gerar incerteza sobre a liderança dos Estados Unidos e os mercados rapidamente descontaram o cenário, fazendo subir a volatilidade e os ativos de refúgio".



O ouro voltou a valorizar para o patamar dos 1.900 dólares por onça, enquanto que os juros da dívida dos países da Zona Euro continuam em queda.





"Os mercados vão agora concentrar-se em saber se esta questão afeta o resultado das eleições. Os futuros debates presidenciais podem não acontecer e, este ano, estão a ser vistos como especialmente importantes", de acordo com uma nota de Paul Donovan, analista do UBS, citada pelo Marketwatch.

A questão que paira agora na cabeça de quem investe é saber até que ponto este novo capítulo vai baralhar as perspetivas para os mercados de ações, numa reta final de ano marcada por muita incerteza, devido à aproximação das eleições presidenciais nos Estados Unidos.Jeff Henriksen, CEO da Thorpe Abbotts Capital, disse que esta notícia vai colocar a covid-19 debaixo dos holofotes para os investidores, ofuscando um outro foco: o debate em torno da gestão que a administração Trump está a fazer nesta crise sanitária e da possível recuperação económica mais tardia do que o esperado, aponta.Este é, aliás, um dos principais "ganchos" da campanha do seu opositor Joe Biden. O democrata tem acusado Trump de ser incapaz de gerir a atual propagação do coronavírus no país, que conta já com 7