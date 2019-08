TiemViewer a caminho do maior IPO do século de uma "tech" em Frankfurt

Os donos da fabricante de software estão a planear a entrada em bolsa, naquele que poderá ser o maior IPO deste século de uma empresa do setor tecnológico na Alemanha. Pode valorizar para 5 mil milhões de euros.

A Permira, dona da TeamViewer, pretende colocar ações da tecnológica à venda até ao final deste ano, disse a empresa, num comunicado divulgado pela Bloomberg. Adiantou ainda que pretende vender 30% a 40% da empresa tecnológica germânica, dependendo da procura.





"É difícil escolher o momento certo no tempo, mas o nosso grande crescimento combinado com uma forte rentabilidade, mesmo com condições de mercado adversas, torna o nosso perfil financeiro atrativo para os investidores ", disse o CEO da TeamViewer, Oliver Steil.