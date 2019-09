As ações dos minoritários serão adquiridas pela Salvador Caetano, maior acionista da Toyota, que propõe pagar 2,80 euros por cada ação.

Os acionistas aprovaram ainda um prazo de três meses, após a autorização da CMVM para a saída de bolsa, para aquirir as ações em causa, e propõem o pagamento de 2,80 euros por ação.



Este valor corresponde ao preço médio ponderado das ações da Toyota nos últimos seis meses.



A CMVM ainda pode, contudo, determinar que o preço seja determinado por um auditor independente. "Caso seja designado auditor independente pela CMVM para determinar a contrapartida mínima e a mesma seja superior a 2,80 euros, o compromisso de compra da Salvador Caetano Auto e, consequentemente, a deliberação social de perda de qualidade de sociedade aberta, ficará sem efeito, exceto se a Salvador Caetano Auto aceitar pagar esse montante superior", indica o comunicado.



Já se o auditor propuser um preço inferior a 2,80 euros por ação, a Salvador Caetano mantém a "proposta firme" de pagar este valor por cada opção.



Depois da saída da SAG, que negociou pela última vez na bolsa de Lisboa a 30 de julho, e da Compta, que também já pediu para perder a qualidade de sociedade aberta, a Toyota é já a terceira empresa, só este ano, a pedir para sair de bolsa.



Os títulos da Toyota fecharam esta sexta-feira a cotar, precisamente, nos 2,80 euros.

A Toyota Caetano Portugal aprovou, na assembleia geral de acionistas extraordinária que decorreu esta sexta-feira, 30 de agosto, a perda da qualidade de sociedade aberta, que implica a saída de bolsa. A proposta foi aprovada por unanimidade dos acionistas que estiveram representados, que controlam mais de 95% do capital social da empresa.O anúncio foi feito em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a quem a Toyota informa que as ações dispersas em bolsa serão adquiridas pela Salvador Caetano Auto, que é já a maior acionista da empresa.