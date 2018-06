Trader processa corretora britânica após ter ganho 10 milhões no que julgava ser uma demo

Um trader que estava a aprender a fazer trading ganhou 10 milhões de euros através de uma plataforma que julgava ser de demonstração e agora quer receber o dinheiro obtido, segundo avança o Financial Times.





O francês Harouna Traoré abriu uma conta no valor de 20 mil euros na corretora britânica Valbury Capital depois de ter finalizado um curso de negociação bolsista. No entanto, o francês julgava que a plataforma da Valbury Capital utilizada era apenas uma demo destinada ao treino de traders iniciantes.