Transferência de fundos para CMVM em consulta pública até dezembro

Com a concentração de poderes de supervisão na CMVM, o regulador defende que será possível obter ganhos de eficiência e reduzir prazos.

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) colocou em consulta pública três projetos de regulamento que visam concretizar a transferência de competências de supervisão prudencial das sociedades gestoras de organismos de investimento coletivo e das sociedades gestoras de fundos de titularização de créditos do Banco de Portugal para a CMVM, a partir de 1 de janeiro de 2020. Com esta transferência, a CMVM passa a concentrar a supervisão destes organismos, permitindo agilizar prazos e dar respostas mais céleres.