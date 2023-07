Travão a certificados não põe em causa financiamento público

O endividamento do Estado agravou-se em 1,1 mil milhões de euros em maio, “principalmente pelo investimento das famílias em certificados de aforro”. Os dados foram divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal, mas a tendência não é nova. A corrida recorde aos produtos de poupança do Estado chegou a ser vista como uma razão para o Tesouro ter feito uma pausa no financiamento nos mercados financeiros. Apesar do travão no

...