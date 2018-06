Trump ameaça países que não parem de comprar petróleo iraniano. Cotações disparam

Os preços do crude seguem a negociar em máximos de um mês nos principais mercados internacionais, devido sobretudo a dois factores: a menor produção do Canadá e da Líbia e a ameaça dos EUA de imporem sanções aos países que não suspendam a importação de petróleo iraniano até 4 de Novembro.

O presidente dos Estados Unidos voltou a mexer com os mercados, desta vez com maior incidência no petróleo. Isto porque ameaçou com sanções os países que não tenham deixado de comprar petróleo ao Irão até 4 de Novembro próximo.

Esta ameaça surge na sequência da decisão de Donald Trump de rasgar o acordo nuclear com o Irão – que é um dos maiores produtores da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).





O "ouro negro" está a reagir em alta nos principais mercados internacionais. As cotações do contrato de futuros do Brent do Mar do Norte – que é negociado em Londres e serve de referência às importações portuguesas – para entrega em Agosto seguem a somar 2,07% para 76,28 dólares por barril. Já o contrato de Agosto do West Texas Intermediate (WTI), transaccionado no mercado nova-iorquino, segue a disparar 3,07% para 70,17 dólares.





Os Estados Unidos estão então a pressionar os seus aliados [recorde-se que a União Europeia, por exemplo, não saiu do acordo nuclear com Teerão] para reduzirem a zero as suas importações de petróleo iraniano, o que, aliado a outros factores, está a deixar o mercado petrolífero em ebulição.