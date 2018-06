Trump anuncia acordo para aumentar a produção de petróleo com a Arábia Saudita

O objectivo do acordo é compensar a quebra na produção do Irão e da Venezuela. A decisão foi anunciada pelo presidente dos Estados Unidos no Twitter.

EPA

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, revelou, no Twitter, que a Arábia Saudita aceitou a sua solicitação para aumentar a produção de petróleo em dois milhões de barris por dia, revela o Financial Times. O objectivo é compensar o impacto da queda na produção do Irão e da Venezuela.



Trump revelou que falou com o rei Salman sobre a possibilidade de colocar mais barris no mercado para acalmar os preços da matéria-prima que estão a aproximar-se novamente do nível dos 80 dólares por barril.



"Falei com o Rei Salman da Arábia Saudita e expliquei-lhe que, devido à perturbação no Irão e Venezuela, pedia à Arábia Saudita que aumentasse a produção de petróleo, talvez em dois milhões de barris, para fazer a diferença. Os preços estão altos. Concordou", disse Trump.



Também a agência de notícias da Arábia Saudita, citada pelo Financial Times, confirmou que Trump ligou ao rei saudita para discutir a situação do mercado petrolífero mas não quantificou o aumento da produção. "Os dois líderes discutiram durante a chamada a necessidade de fazer esforços para manter a estabilidade do mercado petrolífero e o crescimento da economia mundial, assim como esforços dos países para compensar qualquer potencial quebra de produção", sublinhou esta agência.



Na semana passada, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) anunciou, na semana passada, um acordo para aumentar a produção em um milhão de barris por dia, a partir de Julho.