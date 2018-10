Trump quer reforçar tarifas à China. Pequim é “problema maior” que a Rússia na política dos EUA, diz

O presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou aplicar mais uma ronda de tarifas sobre bens da China e considerou que a interferência de Pequim na política dos Estados Unidos constitui um "problema maior" do que a intervenção russa, a qual também já levou a maior economia do mundo a sancionar o país liderado por Putin.

"Eles [russos] interferiram, mas penso que a China também", apontou Trump, acrescentando que "sinceramente, a China… é um problema maior". Contudo, o presidente não apresentou quaisquer provas destas acusações.

As declarações foram feitas numa entrevista para o programa "60 minutos" da CBS. No mesmo espaço, Trump afirmou que não queria levar a China a uma depressão económica, embora depois tivesse comparado a situação dos mercados chineses com aquela que antecedeu a Grande Depressão americana no início dos anos 30.

"Quero que eles [Governo chinês] negoceiem um acordo justo connosco. Quero que abram os seus mercados tal como os nossos estão abertos", afirmou Trump.

Até agora os EUA impuseram três rondas de tarifas sobre 250 mil milhões de importações chinesas e já ameaçaram novas taxas sobre o total dos produtos oriundos da China.