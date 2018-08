Turquia debaixo de fogo. Há risco de contágio?

O anúncio de que os EUA duplicaram as tarifas ao alumínio e aço turcos atirou os activos turcos para mínimos, com a lira e as acções turcas a afundarem. E a crise na Turquia contagiou também as acções europeias e os mercados emergentes.