Twitter e Intel castigam Wall Street

O Dow Jones fechou a ceder 0,29% para 25.451,94 pontos e o Standard & Poor’s 500 recuou 0,66% para 2.818,84 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite foi o índice de Wall Street que mais terreno cedeu, ao perder 1,46% para 7.737,42 pontos – mínimos de dois meses.

O Twitter foi uma das tecnológicas com pior desempenho na sessão de hoje do outro lado do Atlântico, devido aos resultados trimestrais, que decepcionaram os investidores.

A empresa liderada por Jack Dorsey fechou o segundo trimestre deste ano com receitas acima do esperado e um resultado líquido positivo, que compara com prejuízos de mais de 100 milhões de dólares no período homólogo. No entanto, perdeu utilizadores – pelo facto de ter encerrado milhares de contas falsas – e antecipa que o número vá registar maiores descidas.

Os utilizadores mensais activos diminuíram em um milhão entre Abril e Junho, face ao trimestre precedente, para 335 milhões. Os analistas esperavam um milhão de novos utilizadores.

Com estes resultados, a tecnológica esteve todo o dia a negociar no vermelho, encerrando a cair 20,77%% para 34,02 dólares, depois de ter chegado a afundar 20,80%.

Na abertura da sessão, a boa performance do Facebook e da Amazon, esta última à boleia dos resultados apresentados ontem depois do fecho e que agradaram ao mercado, ajudou a contrabalançar as quedas do Twitter.

No entanto, veio mais uma tecnológica de peso – a Intel – pressionar o sector e acabou por arrastar as restantes cotadas, com o Facebook a regressar às perdas e a terminar com um recuo de 0,78% para 174,89 dólares depois de ontem ter chegado a mergulhar mais de 20% (à conta das receitas abaixo do esperado no segundo trimestre e do aumento de utilizadores inferior às expectativas). A Amazon conseguiu manter-se no verde, mas cedeu grande parte dos ganhos da sessão.

A Intel anunciou que uma nova tecnologia-chave para os chips só estará pronta a sair para o mercado em finais do próximo ano, o que desanimou o mercado. A empresa encerrou a perder 8,59% para 47,68 dólares, tendo chegado a afundar 8,97%.

Todo o sentimento acabou assim por ficar generalizadamente negativo e apesar de os dados do PIB dos EUA no segundo trimestre terem revelado um crescimento, este ficou abaixo do esperado – o que também não ajudou a sustentar as bolsas.