Uber pode entrar em bolsa avaliada em 120 mil milhões de dólares  

A oferta pública inicial da plataforma electrónica de transporte poderá acontecer já no início do próximo ano e ser a maior de sempre.

Os bancos avaliaram a Uber num máximo de 120 mil milhões de dólares no âmbito da operação de entrada em bolsa da plataforma electrónica de transporte.

A notícia foi avançada esta terça-feira pelo The Wall Street Journal, assinalando que esta avaliação foi realizada por vários bancos de Wall Street que avançaram com propostas junto da Uber para realizar a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da companhia.

A Uber ainda não tomou uma decisão sobre esta operação, mas o WSJ, citando fontes próximas do assunto, diz que poderá ter lugar já no início do próximo ano.

Os 120 mil milhões de dólares quase duplicam o valor a que a Uber ficou avaliada há apenas dois meses quando concluiu a sua última ronda de financiamento. Em Agosto a Toyota entrou no capital da Uber avaliando-a em 72 mil milhões de dólares.

O valor a que a empresa criada há menos de 10 anos foi agora avaliada supera a capitalização bolsista conjunta de três das maiores fabricantes automóveis do mundo: General Motors, Ford e Fiat Chrysler, assinala o jornal norte-americano. Os 120 mil milhões de dólares superam largamente o valor de mercado de todas as empresas portuguesas cotadas na bolsa nacional.

Diz o WSJ que as avaliações foram entregues à Uber o mês passado pelo Goldman Sachs e Morgan Stanley, sendo este um dos primeiros passos do processo de entrada de uma empresa em bolsa.

Fundada em 2009 como uma start-up, a Uber pode concretizar um dos maiores e mais aguardados IPO de sempre. A empresa tem admitido o objectivo de entrar em bolsa, mas a data até aqui em cima da mesa era o segundo semestre de 2019, segundo declarações recentes do seu CEO, Dara Khosrowshahi. Um acordo celebrado com o Softbank obriga a Uber a entrar em bolsa até ao final de 2019.



Tendo em conta a avaliação de 120 mil milhões de dólares, basta à Uber alienar 21% do capital para ter o estatuto de maior IPO de sempre. Esse ainda pertence à Alibaba, quando a empresa de comércio electrónico chinesa encaixou 25 mil milhões de dólares com a venda de 15% do capital.