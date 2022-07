UBS: crude ainda terá de subir antes de descer

Ao longo das últimas duas semanas, os investidores financeiros liquidaram acentuadamente muitas das suas posições no petróleo, tanto no Brent, que é a referência para as importações europeias, como no West Texas Intermediate – “benchmark” para os Estados Unidos.





Os investidores desfizeram-se de contratos de futuros e também de opções, no equivalente a 107.000 lotes, totalizando 107 milhões de barris. A contribuir para esta menor aposta no crude como investimento estiveram os receios de que a procura por “ouro negro” diminua em caso de recessão generalizada, bem como a robustez do dólar – que torna menos atrativos os ativos denominados nesta moeda, como é o caso da maioria das matérias-primas, aponta uma nota de “research” do UBS a que o Negócios teve acesso.





Outro dos fatores que levaram a este movimento de liquidação prende-se com o facto de o petróleo não estar, de momento, a ser visto como uma boa cobertura contra a inflação, refere Giovanni Staunovo, analista de “commodities” do banco suíço.

107 milhões de barris Foi este o volume de crude de que os investidores abriram mão com as mais recentes liquidações das suas posições.

Mas embora a procura por petróleo nos países-membros da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) tenha vindo a estagnar, o facto é que se tem mantido forte nas nações não OCDE – especialmente na China (maior importador mundial desta matéria-prima), Índia e México.





Enquanto isso, os “stocks” de crude continuam em mínimos de vários anos – e estima-se que a capacidade extra disponível diminua para menos de dois milhões de barris por dia em agosto, sublinha o relatório do UBS. Além do mais, depois do encontro entre os líderes dos EUA e da Arábia Saudita, há pouco mais de uma semana, ficou claro que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) só abrirá mais as torneiras do crude colocado no mercado se houver condições para isso. Ou seja, se os preços não caírem demasiado e se houver capacidade extra suficiente. Há membros do cartel que, mesmo que queiram, não conseguem produzir mais, pelo menos para já. É esse o resultado do subinvestimento durante a pandemia, das metas de energia verde e da própria pressão dos acionistas das petrolíferas, que preferem políticas energéticas mais amigas do ambiente.





Os dados preliminares das exportações russas de crude mostram uma queda adicional das vendas de petróleo este mês. Com a Europa a reduzir as suas importações de crude e os produtos petrolíferos provenientes da Rússia, de perto de três milhões de barris por dia em junho para quase zero no final do ano, “continuamos a antecipar um endurecimento adicional do mercado petrolífero, o que garante preços mais altos do crude”, diz o banco suíço.

3 milhões de barris UE comprou em junho perto de 3 milhões de barris/dia de crude e produtos petrolíferos da Rússia. Quer cortar para quase zero.

E é aqui que o UBS apresenta uma teoria muito interessante. “Achamos que os preços têm de subir mais para desencadearem a destruição da procura e, dessa forma, reequilibrarem a oferta e a procura.” Ou seja, atendendo a que neste momento há um aperto da oferta devido ao aumento da procura, o que acontece é que se as cotações subirem mais, esse encarecimento levará a procura a diminuir – e então deixará de haver escassez de petróleo no mercado.





A reentrada da Líbia no mercado exportador, na semana passada, alivia um pouco o aperto da oferta, mas com os tumultos que se vivem na capital do país – entre fações rivais – ninguém sabe durante quanto tempo é que esta retoma da produção se irá manter, diz Staunovo. Os intervenientes de mercado aguardam agora pelas estimativas de produção da OPEP, a divulgar esta semana, para terem uma melhor perspetiva do que pode estar para vir.