UBS: Liquidez dos mercados pode "congelar como a água em Davos"

O CEO do suíço UBS, Sergio Ermotti, esteve presente em Davos e não levou as previsões mais animadoras: considera que a negociação nos mercados pode congelar rapidamente.





"A assunção implícita que ouvimos sobre a liquidez estar presente, e de ter a capacidade de funcionar e esbater as tensões, é uma assunção errada", defendeu o CEO do UBS, num painel moderado pela CNBC em Davos. E acrescentou: "a liquidez pode congelar muito rapidamente, tal como a água em Davos".





A sustentar esta afirmação, Ermotti apontou que dentro da base de clientes do banco nos Estados Unidos, no último trimestre de 2018, verificou-se que a percentagem da carteira em dinheiro atingiu um máximo histórico de 24%. "Isto não é liquidez que está disponível para reinvestimento. O cenário é este porque as pessoas temem que algo corra mal", aferiu.





O aviso do alto-responsável do banco suíço chega numa altura em que as tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China têm abalado a confiança dos investidores quanto ao crescimento económico mundial que tem, aliás, mostrado repetidos sinais de abrandamento. Paralelamente, a perspetiva de mais aumentos na taxa de juro diretora pela Reserva Federal Americana também tem preocupado.





No mês passado, o índice industrial americano Dow Jones e o S&P500 registaram o pior desempenho desde 1931, que coincide com os anos da Grande Depressão. Também foi em dezembro que se verificou a maior quebra mensal nestes índices desde fevereiro de 2009.