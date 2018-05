UBS vê lucros a gerar retornos de 10% nas acções

Com o “Credo na Boca”…

Ainda pesa no inconsciente do Povo Americano o dia 24 de Outubro de 1929,

a 5ª feira negra do crash de Wall Street.

Dois dias antes o New York Times tinha escrito em título:



“Fisher says prices of stocks are low .Sees no cause for slum”



E em desenvolvimento:



“Even in the presente high market the price of stocks have not yet cught up with their real values, according to professor Irving Fisher, head of the department of economics at Yale University”



Recordei-me hoje de tal no ginásio ao romper da aurora,

ao constatar que o meu cuidadosamente carpinteirado modelo de “Market Timing”,

constituído por um “ensemble” dos mais significativos indicadores e periodicamente calibrado,

estava-me a aconselhar ontem uma exposição a ativos de risco

da ordem de uns ainda otimistas 50 %.



Não repudiarei o conselho, mas sempre, sempre com o... “Credo na Boca”!