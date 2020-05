UCI emite 392 milhões na primeira emissão de obrigações verdes titularizadas em Lisboa

Está lançada a primeira emissão de obrigações verdes titularizadas na bolsa portuguesa. A operação, concluída pela UCI, permitiu levantar perto de 400 milhões de euros, que serão utilizados no financiamento de créditos hipotecários de casas com critérios sustentáveis, ou para melhorar a eficiência de edifícios já existentes.

A UCI, uma instituição espacializada na concessão de crédito à habitação, que resulta de uma parceria do Santander e do BNP Paribas, concluiu uma emissão de obrigações titularizadas, entitulada Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) Green Belém Nº 1, no valor de 392 milhões de euros. Trata-se da primeira operação deste género na bolsa de Lisboa e conseguiu atrair 80 investidores individuais e 30 instituições, segundo adiantou Philippe Laporte, COO do UNI.

A emissão, cujo risco foi avaliado pelas agências de notação financeira DBRS e Fitch, está partida em três tipos de títulos, com riscos diferentes: classe A, B e C. De acordo com a apresentação realizada esta quarta-feira, foram colocados 331,3 milhões de euros da classe A – com um "rating" superior de AA pelas duas. Já a classe B recolheu o montante mais baixo, 25,5 milhões, e a classe C foi responsável pela colocação de 32,2 milhões de euros. Os títulos classe A e B estarão cotados em bolsa.

Na apresentação, Philippe Laporte, COO do UNI, destacou a oportunidade no segmento da sustentabilidade, adiantando que o grosso do financiamento será utilizado para a compra de habitações que cumprem critérios ambientais e para a reabilitação de habitações existentes, de modo a melhorar a sua eficiência energética. Apesar da crise da covid-19, que levou a instituição a deixar em suspenso "por duas ou três semanas a operação", Laporte realçou o interesse captado, tendo conseguido atrair-se 80 investidores e 30 instituições, ainda que não tenha entrado em detalhes sobre o tipo de investidores.

Já Isabel Ucha, presidente da Euronext Lisbon, destacou a importância deste tipo de títulos, adiantando que a titularização de títulos "vai ser ainda mais importante na situação em que vivemos" para responder às necessidades financeiras que "vão existir". Além disso, a presidente da bolsa realça o ângulo da sustentabilidade, na medida em que estes títulos cumprem critérios verdes. "Vão ser mais importantes neste contexto", remata.