Uma juíza recomendou banir alguns iPhones e fez tremer a bolsa

As bolsas do outro lado do Atlântico perderam parte dos ganhos da sessão, pressionadas sobretudo pela queda da Apple, que contagiou negativamente as restantes tecnológicas, depois de uma juíza ter recomendado a proibição dos iPhones.

O Dow Jones fechou a somar 0,55%, para 25.657,73 pontos, e o Standard & Poor’s 500 avançou 0,72% para 2.818,46 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,71%, para 7.691,52 pontos, depois de ter chegado a ganhar mais de 1,3%.



Apesar de terem sido abanados, os índices norte-americanos resistiram em terreno positivo - e na última meia hora de negociação chegaram mesmo a conseguir recuperar de parte da derrapagem ocorrida após uma leitura em tribunal desfavorável à Apple.

O setor que mais pesou na negociação de hoje foi precisamente o tecnológico, à conta dos dissabores da Apple, que cedeu mais de 1% depois de uma juíza de comércio – que tem a cargo um de dois processos intentados contra a empresa da maçã – ter concluído que a empresa liderada por Tim Cook infringiu a lei de patentes no caso relacionado com uma queixa da Qualcomm.

A juíza MaryJoan McNamara declarou que uma das três patentes da Qualcomm que estavam sob análise por alegada violada pela Apple foi mesmo alvo dessa infração.

Por esse motivo, a juíza recomendou que se banisse a entrada nos EUA de alguns modelos de iPhones – que são fabricados na China.

Esta questão vai ser agora objeto de avaliação pela Comissão de Comércio Internacional (ITC, na sigla original) dos Estados Unidos.

A contrabalançar os reveses do setor tecnológico estiveram as cotadas da energia, que ganharam terreno à boleia da subida dos preços do petróleo nos mercados internacionais – com o crude a caminho de marcar o melhor primeiro trimestre desde 2002, ou seja, em 17 anos.





E foi com a ajuda da energia que os principais índices do outro lado do Atlântico se mantiveram em alta, se bem que distantes dos máximos da sessão.



A contribuir para a retoma de hoje esteve um certo alívio dos receios dos investidores relativamente ao abrandamento do crescimento económico mundial - refletido na menor aposta em ativos de refúgio (como as obrigações soberanas) e uma maior propensão para ativos de risco.