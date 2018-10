Unilever desiste de mudar sede para Roterdão. Acções caem para mínimos de Junho

A empresa anglo-holandesa havia anunciado, no ano passado, que ia concentrar a sua sede em Roterdão, uma decisão que não agradou aos accionistas britânicos. Esse desagrado levou a Unilever a recuar.

A Unilever desistiu esta sexta-feira, 5 de Outubro, do plano de concentrar a sua sede em Roterdão, na Holanda, que motivou a revolta dos accionistas britânicos.

O passo atrás acontece três semanas antes da votação do plano e constitui uma vitória para os pequenos e grandes accionistas do Reino Unido que se opuseram à medida, que implicava a saída da fabricante das marcas Dove e Ben & Jerry do índice FTSE 100.