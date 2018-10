Vendas a retalho e tensão com a Arábia Saudita penalizam Wall Street

Os principais índices norte-americanos abriram em queda esta segunda-feira, 15 de Outubro, penalizados pela crescente tensão entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita, devido ao desaparecimento de um jornalista no consulado da Arábia Saudita, em Istambul, na Turquia.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou um "castigo severo" se se concluir que o jornalista Jamal Khashoggi, que desapareceu no dia 2 de Outubro, foi morto no consulado. Já a Arábia Saudita garantiu que vai retaliar se o Ocidente decidir lançar medidas contra o reino.

A contribuir para a descida das bolsas estão ainda os dados que mostram que as vendas a retalho nos Estados Unidos cresceram 0,1%, em Setembro, pelo segundo mês consecutivo, muito abaixo da subida de 0,6% que era esperada.

O índice industrial Dow Jones desce 0,06% para 25.324,47 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq cai 0,39% para 7.467,67 pontos. Já o S&P500 desliza 0,25% para 2.760,59 pontos.

A tensão entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos junta-se às preocupações em torno do aumento dos custos de financiamento dos Estados Unidos e ao impacto das tarifas, numa altura em que prossegue a apresentação de resultados das empresas do terceiro trimestre.

Antes da abertura do mercado, o Bank of America revelou que os seus lucros cresceram 35% no terceiro trimestre deste ano para 6,7 mil milhões de dólares, impulsionados pelo corte de impostos. As acções do segundo maior banco dos Estados Unidos estão a descer 0,88% para 28,18 dólares.

Os analistas esperam que os lucros das empresas do S&P500 tenham aumentado 21,5%, abaixo do avanço registado nos dois trimestres anteriores.

Depois de terem impulsionado as bolsas na sexta-feira, as acções das chamadas FAANG estão em queda. Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Alphabet registam descidas entre 1% e 2%.

Também as empresas chinesas cotadas nos Estados Unidos estão a perder terreno. Alibaba, JD.com e Baidu também registam descidas entre 1% e 2%, depois de o presidente norte-americano ter ameaçado impor novas tarifas sobre a China.

Em destaque na sessão estão, porém, os títulos da Sears, que afundam 15,58% para 0,35 dólares, depois de a retalhista ter apresentado um pedido de insolvência ao abrigo do capítulo 11 da Lei de Falências dos Estados Unidos.