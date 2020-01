Venezuela considera privatizar petróleo para escapar ao colapso económico

Perante o colapso económico e duras sanções, o governo socialista do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, propôs oferecer participações maioritárias e o controlo da sua indústria de petróleo a grandes empresas internacionais, uma medida que acabaria com décadas de monopólio estatal.

Representantes de Maduro mantiveram contactos com a russa Rosneft, com a espanhola Repsol e com a italiana Eni. A ideia é permitir que as empresas assumam instalações petrolíferas controladas pelo governo e reestruturem algumas dívidas da petrolífera estatal Petróleos de Venezuela em troca dos ativos, de acordo com fontes próximas do processo.





A proposta, que poderia representar uma tábua de salvação para o frágil setor petrolífero do país, está numa fase inicial e enfrenta já grandes obstáculos. A legislação venezuelana teria de ser alterada, há divergências sobre a forma de financiar as operações e as sanções dos Estados Unidos impedem qualquer empresa americana de negociar com o regime de Maduro sem permissão. As sanções também desencorajaram empresas de fora dos EUA a investir na Venezuela.