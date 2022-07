Volatilidade reforça receitas da dona da bolsa de Lisboa. Euronext lucra 118,9 milhões

O grupo Euronext lucrou 118,9 milhões de euros no segundo trimestre do ano, graças ao reforço das receitas, num período marcado pela forte volatilidade no mercado. O resultado líquido cresceu 25,6% face ao período homólogo e superou as estimativas dos analistas.Tanto as atividades comerciais como outras não provenientes do volume de negociação (resultantes do crescimento orgânico e da consolidação com o Grupo Borsa Italiana) cresceram entre abril e final de junho.As receitas consolidadas da empresa dona da bolsa de Lisboa aumentaram 14% para 374,7 milhões de euros. A receita da negociação cresceu 3,7% para 129,2 milhões de euros, "resultado de um desempenho robusto em todas as classes de ativos num ambiente de mercado volátil", segundo anunciou em comunicado.

Já a receita do "post-trade" reforçou-se em 1,8% para 93,9 milhões de euros, graças às receitas de compensação, e de liquidação e custódia. A receita proveniente de admissões aumentou 7,8% para 55,4 milhões de euros, num período em que foram registadas 19 novas admissões.



A contribuição do Grupo Borsa Italiana foi de 129,2 milhões de euros. "Este segundo trimestre também viu vários marcos significativos e grandes passos para a implementação do plano estratégico da Euronext, tendo sido já desbloqueadas as primeiras sinergias nas receitas, resultantes da integração do Grupo Borsa Italiana", refere ainda.



A receita proveniente de serviços de dados avançados (Advanced Data Services) cresceu 2,4% para 52 milhões de euros. A quota de mercado da Euronext situou-se em 67%.