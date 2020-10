Votação do OE2021 e outras 4 coisas que precisa de saber para começar o dia

A Jerónimo Martins apresenta, após o fecho do mercado, os resultados referentes ao terceiro trimestre. Nos primeiros seis meses do ano, a retalhista dona do Pingo Doce sofreu uma quebra de 36% nos lucros, para os 104 milhões de euros, refletindo o impacto do confinamento imposto devido à pandemia. Ainda por cá, os investidores irão reagir aos resultados da Navigator e à venda pela Galp de uma participação numa plataforma flutuante no Brasil por 100 milhões de dólares.