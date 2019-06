Wall Street abandona sangria de maio e inicia junho no verde

A bolsa em Nova Iorque iniciou a semana e o mês de junho em recuperação, com os três principais índices a posicionarem-se no verde. Os investidores ultrapassam o pessimismo que tem reinado nos mercados, provocado pelo avolumar dos conflitos comerciais com epicentro nos Estados Unidos: para além do subir de tom da guerra comercial com a China, Washington terminou o mês de maio a espoletar um conflito da mesma índole com o México.





O generalista S&P500 soma 0,20% para os 2757,20 pontos, o industrial Dow Jones sobe 0,19% para os 24.861,96 pontos e o tecnológico Nasdaq segura ganhos ligeiros, de 0,01% para os 7.454,07 pontos. Isto, depois destes três índices terem fechado maio com um saldo negativo no acumulado do mês, a primeira vez que tal acontece este ano. Em maio, o S&P500 perdeu 6,58%, o Nasdaq 7,93% e o Dow Jones 6,69%.