Wall Street abre com ganhos superiores a 0,5% após acordo para substituir o NAFTA

O acordo entre os Estados Unidos e o Canadá para a substituição do NAFTA está a ser bem recebido pelo mercado e a animar o início da sessão em Wall Street.

Os principais índices norte-americanos estão a negociar em terreno positivo esta segunda-feira, 1 de Outubro, com o tecnológico Nasdaq a valorizar 0,60% para 8.094,69 pontos, o industrial Dow Jones a subir 0,68% para 26.639,18 pontos e o S&P500 a ganhar 0,59% para 2.931,50 pontos.

Na noite de domingo, mesmo antes do fim do prazo-limite definido pelos Estados Unidos, os negociadores norte-americanos e canadianos chegaram a um acordo para substituir o NAFTA, o USMCA (United States-Mexico-Canada-Agreement), que incluirá, além destes dois países, o México, como no tratado original, e que deverá ser assinado no final de Novembro.

A liderar as subidas no Dow Jones estão cotadas mais sensíveis às questões comerciais, como é o caso da Boeing, que sobe 1,08% para 375,90 dólares, e da Caterpillar, que valoriza 0,98% para 153,86 dólares. Estas cotadas estão a ser impulsionadas também pela expectativa de que o acordo possa abrir caminho a novos entendimentos com outros países neste quarto trimestre do ano.

"Qualquer coisa positiva relacionada com o comércio impulsiona sempre os mercados, e por isso não é surpreendente ver esta subida", afirma Randy Frederick, vice-presidente de negociação e derivativos da Charles Schwab, em Austin, citado pela Reuters.

Além do acordo, a animar a negociação estão os títulos da Tesla, que disparam 15,37% para 305,48 dólares, depois de ter sido conhecido o acordo com a SEC para resolver as acusações de fraude bolsista contra Musk que implicam a saída do gestor do cargo de chairman, mas que não impede a sua permanência como CEO da fabricante de carros eléctricos.

Ainda no sector automóvel, a Ford ganha 1,62% para 9,40 dólares, e a General Motors valoriza 1,49% para 34,17 dólares.

Com fortes ganhos segue também a General Electrics, que dispara 11,91% para 12,64 dólares, depois de o CEO John Flannery ter anunciado a sua saída da empresa e de a eléctrica ter comunicado um encargo de 23 mil milhões de dólares relacionado com o negócio da energia.