Os principais índices dos EUA abriram em alta, com esperanças de que as principais economias mundiais estarão a esforçar-se para atenuar o abrandamento económico global causado pela guerra comercial.

"A curva dos juros está a aumentar e as pessoas estão a começar a sentir que é hora de voltar às ações, especialmente depois de terem desvalorizado nas últimas semanas", disse à Reuters, Robert Pavlik, estratega de investimentos da SlateStone Wealth LLC, em Nova Iorque.



Por esta altura, o Dow Jones, que na semana passada registou a sua pior sessão do ano, sobe 1,1% para os 26.171,51 pontos, o S&P500 valoriza 1,2% para os 2.922,21 pontos e o Nasdaq avança 1,44% para os 8.009,9 pontos.



O sector da banca, mais sensível às alterações nas taxas de juro segue em destaque, com o Bank of America, o Citigroup, o Goldman Sachs, e o Morgan Stanley a valorizarem entre 1,4% e 2,1%.



O foco da semana está nas minutas da última reunião da Reserva Federal dos EUA, que serão divulgadas na próxima quarta-feira, depois de, no final de julho, o banco central norte-americano ter cortado a taxa de juro diretora pela primeira vez em mais de uma década.



Os sectores mais dependentes das negociações comerciais entre os EUA e a China, como é o caso dos fabricantes de 'chips', beneficiam com o renovar de esperanças num acordo entre ambos. A Intel Corp, a Qualcomm Inc, a Micron Technology Inc e a Nvidia Corp valorizam todas entre 1,4% e 3,2%.

