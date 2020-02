Wall Street abre em alta de olho na Alphabet

O índice Dow Jones abriu a sessão a avançar 0,48% para 28.453,03 pontos, o Nasdaq Composite ganha 0,94% para 9.238,93 pontos e o Standard & Poor’s 500 valoriza 0,74% para 3.249,73 pontos.

A primeira sessão da semana está a ser influenciada pelo regresso à negociação dos mercados chineses, que estiverem de férias prolongadas após o Ano Lunar chinês e os receios dos impactos do coronavírus. A sessão pautou-se por fortes quedas, mas as autoridades chinesas decidiram reagir com uma injeção de capital para conter os efeitos negativos provocados pelo vírus.

O Banco Central da China anunciou um corte nos juros diretores no país, injetando dinheiro no sistema financeiro para garantir que os bancos têm a liquidez de que precisam para financiar os agentes económicos. Esta medida foi aplaudida pelos mercados europeus e está a ser bem recebida também pelos Estados Unidos.



No radar dos investidores continua a temporada de resultados que se desenrola, com destaque no dia de hoje para a Alphabet, dona da Google, que irá apresentar números após o fecho de sessão. Para já, a cotada vai valorizando 1,95%, com a expectativa de que os resultados sorriam à tecnológica. No final da semana será a vez da Walt Disney, General Motors e Kellogg apresentarem os seus números trimestrais.



As ações da farmacêutica Gilead Sciences sobem 5,58% depois de a empresa ter dito que forneceu o seu medicamento experimental usado para o Ebola para o combate ao novo coronavírus chinês em alguns pacientes na China.