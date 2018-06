EPA

Mas o que está a marcar os mercados é a reunião da Fed. O encontro do banco central americano termina esta quarta-feira e tem sido dado como certo que será anunciado um aumento de juros para os EUA. A concretizar-se será a segunda subida este ano já com Jerome Powell enquanto presidente da Fed. Actualmente a taxa directora está fixada num intervalo entre 1,5% e 1,75%, podendo aumentar 25 pontos base.

Os investidores estão expectantes com os sinais que serão deixados pelos responsáveis pela política monetária do Estados Unidos numa semana em que também o Banco Central Europeu tem uma reunião marcada. Uma pequena aceleração da inflação norte-americana em Maio voltou a trazer à tona a ideia de que podem haver quatro subidas dos juros este ano.

"Acho que não vão dizer nada especificamente relacionado com a subida de juros em Dezembro. Se disserem um pouco mais sobre a inflação, dará motivos de preocupação para o mercado", disse Robert Pavlik, estratega-chefe na SlateStone, à Reuters.

No que toca a cotadas em destaque as atenções estão viradas para o sector das telecomunicações e do entretenimento. Depois do negócio entre a gigante das telecomunicações norte-americana AT&T e a produtora Time Warner ser aprovado pelos tribunais dos EUA, os investidores foram rápidos a apostar que está a chegar uma onda de fusões no sector.

As acções da produtora Lions Gate Entertainment sobem 4,2% e as da Discovery 3,9%, assim como as acções do canal de televisão CBS (+3%) ou da empresa de telecomunicações Viacom (+3,18%). Uma das fusões que também deverá avançar é a da produtora 21st Century Fox (+7,36%) com a empresa de telecomunicações Comcast (-2,9%), segundo a Bloomberg. A Walt Disney, que também está na corrida pela Fox, valoriza 1,49% esta quarta-feira.

Por outro lado, as acções da AT&T estão a cair 4,24% para os 32,9 dólares - após seis sessões de subidas - enquanto as acções da Time Warner sobem 3,47% para os 99,56 dólares. A queda da AT&T está relacionada com os receios da dívida que a empresa vai acumular com esta aquisição. "[O negócio] será negativo para a folha de balanço [da AT&T]", diz o analista da Moffett Nathanson’s, Craig Moffett, que reduziu a recomendação para "vender". Estima-se que a dívida total da AT&T ascenda a 249 mil milhões de dólares.



