O Departamento do Comércio reviu ainda em baixa as vendas do retalho do mês de dezembro para uma subida de 0,2%, abaixo dos 0,5% anteriormente fixados.Esta semana, o presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, Jerome Powell, disse que "a economia está no bom caminho, com bom desempenho" e espera-se agora que mantenha as taxas de juro inalteradas durante este ano, depois de terem sido cortadas três vezes no ano passado.A ecoar na prestação dos índices norte-americanos está ainda o impacto do coronavírus, numa altura em que as autoridades chinesas reportaram mais de 5.000 novos casos, sugerindo que a epidemia não mostra sinais de abrandamento.Entre as empresas, a Nvidia sobe 6,5%, com os analistas a anteciparem uma subida do lucro maior do que era esperado. Ainda no setor das fabricantes de "chips" a Intel Corp e a Advanced Micro Devices Inc ganham 0,4%.