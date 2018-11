Wall Street abre semana no vermelho com Apple a penalizar

As principais praças dos Estados Unidos começaram a semana a negociar em terreno negativo num dia marcado pelas perdas da Apple que acontecem depois de a tecnológica ter reduzido as encomendas para a produção de novos iPhone.

Reuters

O índice industrial Dow Jones abriu a sessão bolsista desta segunda-feira, 19 de Novembro, a perder 0,14% para 25.377,96 pontos, acompanhado pelo tecnológico Nasdaq Composite a recuar 0,36% para 7.221,504 pontos, e pelo Standard & Poor's 500 a resvalar 0,25% para 2.729,35 pontos.

O pessimismo está a marcar o início de semana em Wall Street, em especial devido às perdas da Apple e ao novo recrudescer da incerteza em torno da disputa comercial entre os Estados Unidos e a China.

A Apple desvaloriza 1,82% para 190 dólares por acção, isto depois de ter cortado o número de encomendas de produção junto dos fornecedores para os três novos modelos do iPhone recentemente lançados, o que reforçou a apreensão dos investidores quanto a uma eventual redução da procura destes equipamentos.

Por outro lado, ressurgiram sinais de preocupação quanto à contenda entre Washington e Pequim, depois de, no passado sábado, o vice-presidente norte-americano, Mike Pence, ter assegurado que os EUA não irão ceder na disputa em curso com a China. Pence sinalizou mesmo a possibilidade de duplicação das tarifas aduaneiras aplicadas à importação de bens chineses se Pequim não corresponder às exigências de Washington.





Pressionados pela decisão da Apple, os títulos accionistas de fornecedores da gigante tecnológica como a Skyworks Solutions (-0,41% para 72,65 dólares) e a Lumentum Holdings (-3,78% para 39,95 dólares) estão também em queda.

Já as acções da Micron Technology caem 0,79% para 39,13 dólares depois de ter sido avançado que, alegadamente, as autoridades chinesas terão provas de violações às leis da concorrência por parte daquela que é uma das três maiores fabricantes de chips.

(Notícia actualizada às 14:41)