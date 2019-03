Reuters

As bolsas norte-americanas abriram em queda nesta segunda-feira, 25 de março, acompanhando a tendência negativa da negociação bolsista na Europa e na Ásia. Prolonga-se assim o "sell-off" da passada sexta-feira.O S&P 500 desce 0,14% para os 2.797,13 pontos, o Nasdaq desvaloriza 0,25% para os 7.623,74 pontos e o Dow Jones desliza 0,01% para os 25.500,37 pontos. Na última sessão da semana passada, os três índices registaram a sua pior sessão desde 3 de janeiro.A inversão da curva de rendimentos da dívida soberana norte-americana continua a ser interpretada com preocupação por parte do mercado uma vez que, no passado, este fenómeno antecedeu a vinda de uma recessão. O receio de um abrandamento económico mais intenso e até o perigo de recessão continua a fazer estragos nas bolsas.Perante este cenário, na semana passada, a Reserva Federal cortou as previsões para a economia norte-americana, adiando qualquer alteração aos juros para 2020, algo que o Banco Central Europeu (BCE) também fez recentemente. A atitude mais cautelosa dos bancos centrais está a levar os investidores a afastarem-se das ações e a aproximarem-se das dívidas soberanas, que são vistas como "ativos de refúgio".As bolsas mantêm-se no vermelho mesmo depois do Instituto Ifo ter revelado que a confiança dos empresários alemães subiu mais do que o esperado em março. A impaciência face à falta de resolução do conflito comercial entre os EUA e a China também não ajuda. As negociações recomeçam hoje em território chinês.Em termos de cotadas, o destaque vai para a Apple - cujas ações sobem 0,24% para os 191 dólares - dado que a empresa vai apresentar hoje um novo serviço deNota ainda para a Nike que tinha cedido na última sessão(Notícia atualizada às 13h53)