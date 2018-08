Wall Street anima com petróleo e resultados de empresas

O sentimento é positivo em Wall Street em mais um dia de apresentação de resultados e valorização do petróleo.

O índice S&P500 avança 0,29% para os 2.858,61 pontos, o industrial Dow Jones está a valorizar 0,41% para 25.606,85 pontos e o tecnológico Nasdaq sobe 0,26% para os 7.887,814 pontos.

No mercado de matérias-primas, o barril do West Texas Intermediate (WTI), cotado em Nova Iorque, avança 0,61% para os 69,43 dólares. Na Europa, as subidas do barril de referência, o Brent, são ainda mais expressivas: de 1,06% para os 74,53 dólares. A tendência ascendente segue-se às previsões de que as reservas dos EUA notem uma quebra. Este factor, tal como as sanções aplicadas recentemente pela Casa Branca ao Irão, apontam para uma oferta mais reduzida.

As produtoras americanas posicionam-se desta forma no lado dos ganhos. A Exxon Mobil soma 0,56% para os 80,63 dólares e a Chevron avança 0,87% para os 125,38 dólares.

Esta terça-feira, há outra petrolífera em foco: a russa Rosneft, que apresenta as contas da primeira metade do ano aos investidores, já valoriza 1,82% para os 427,10 rublos russos.



Outra empresa que estará na mira de Wall Street pelos mesmos motivos será a Walt Disney. A dona da "casa do Rato Mickey" iniciou a subir 1,13% para os 117, 09 dólares.