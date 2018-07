Wall Street avança impulsionada pela subida do petróleo

As principais praças dos Estados Unidos abriram a sessão na negociar em terreno positivo apoiadas pelas valorizações registadas no sector petrolífero, por sua vez impulsionadas pela subida do preço do petróleo nos mercados internacionais.

O índice Dow Jones abriu a sessão desta terça-feira, 3 de Julho, a ganhar 0,34% para 24.388,71 pontos, seguido pelo Nasdaq Composite a somar 0,35% para 7.593,809 pontos, e pelo Standard & Poor's 500 a avançar 0,33% para 2.735,65 pontos. A apoiar os ganhos em Wall Street estão as cotadas do sector petrolífero, que beneficiam da valorização do petróleo nos mercados internacionais.Numa altura em que o preço do crude valoriza perto de 1,5% tanto em Nova Iorque como em Londres, estando o West Texas Intermediate em máximos de Novembro de 2014 (75 dólares por barril), a Chevron soma 1,38% para 125,97 dólares, a Exxon avança 1,43% para 82,93 dólares e a Marathon Petroleum sobe 1,52% para 71,34 dólares.A subida do crude acontece depois de o aumento da produção petrolífera da Arábia Saudita registado em Junho não se ter reflectido numa subida da produção global da organização dos países exportadores de petróleo (OPEP), cuja produção estabilizou no mês passado.

Os investidores deixam assim em segundo plano, mesmo que momentaneamente, a apreensão relativamente à disputa comercial entre os Estados Unidos e a China, isto a três dias de entrarem em vigor as novas tarifas alfandegárias que os EUA vão aplicar a um conjunto de bens importados da China no valor de 34 mil milhões de dólares. A expectativa é que a China responda na mesma moeda, tal como Pequim já anunciou.





(Notícia actualizada às 14:41)