Wall Street avança sustentado pelo sector tecnológico

O índice industrial Dow Jones abriu a sessão desta quinta-feira, 20 de Setembro, a somar 0,87% para 26.635,78 pontos, acompanhado pelo tecnológico Nasdaq Composite a crescer 0,50% para 7.989,42, e pelo Standard & Poor’s a subir 0,53% para 2.923,36 pontos.





Uma vez mais o aparente desanuviar da tensão comercial sino-americana está a contribuir para reforçar o optimismo em Wall Street, isto depois de a China ter deixado cair a política de "olho por olho, dente por dente" na até aqui recíproca aplicação de tarifas aduaneiras adicionais.