Wall Street cai com panorama económico sombrio. Facebook e Twitter afundam com fuga da Unilever

As bolsas norte-americanas fecharam em queda, com os investidores cada vez mais preocupados com as perspetivas económicas. A banca foi penalizada pela imposição de limites pela Fed, e o Facebook e Twitter afundaram com perda de publicidade da Unilever. Também o forte incremento nos casos de infeção por covid-19 continuou a pressionar.

O Dow Jones encerrou a cair 2,84% para 25.015,55 pontos, e o Standard & Poor’s 500 perdeu 2,42% para 3.009,05 pontos. Foi a pior queda diária para os dois índices desde 11 de junho.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite recuou 2,59% para se fixar nos 9.757,22 pontos.

A penalizar o Nasdaq estiveram sobretudo o Facebook, que mergulhou 8,32%, e o Twitter, que afundou 7,40%, fortemente penalizados pelo anúncio da Unilever de que até ao fim do ano suspenderá toda a publicidade nas redes sociais.

A Unilever justificou a decisão pelos receios em torno dos discursos de ódio e conteúdo polémico e fraturante nas redes sociais, tendo chamado a atenção para o Facebook, Instagram e Twitter, ao mesmo tempo que sublinhou a "atmosfera polarizada" que se sente nos EUA.

Com base na sua responsabilidade social, a empresa decidiu assim suspender a publicidade até ao final do ano, altura em que já terão decorrido as eleições presidenciais norte-americanas (em novembro).

"Continuar a colocar publicidade nestas plataformas, nesta altura, não traria valor acrescentado às pessoas nem à sociedade", sublinhou a Unilever em comunicado.



Limites na banca também pesam





Também a banca pressionou a negociação, enquanto os investidores digerem os resultados dos testes de stress realizados pela Reserva Federal, que levou a requerer que as instituições financeiras preservem o seu capital suspendendo as recompras de ações e limitando a distribuição de dividendos no terceiro trimestre à média do resultado líquido obtido nos últimos quatro trimestres.

O Citigroup perdeu 5,63%, o Goldman Sachs derrapou 8,69%, Bank of America caiu 6,3%, o Morgan Stanley perdeu 3,57% e o Wells Fargo afundou 7,38%.

Ontem este setor tinha sido sustentado pelo facto de os reguladores da banca dos EUA terem aligeirado duas regras que visam os grandes bancos com carteiras complexas de trading e investimento.