Wall Street cai com petróleo a ofuscar ganhos das tecnologias e optimismo comercial

Os mercados accionistas do outro lado do Atlântico inverteram para terreno negativo com a forte queda das cotações do petróleo.

O índice industrial Dow Jones fechou a sessão desta terça-feira a perder 0,39% para 25.287,37 pontos e o Standard & Poor’s 500 cedeu 0,15% para 2.722,01 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite ficou inalterado face à véspera, nos 7.200,88 pontos.

As tecnológicas, que ontem pressionaram fortemente as bolsas norte-americanas, estiveram hoje a dar gás à negociação bolsista.

Também a expectativa de um acordo comercial entre os EUA e a China contribuiu para manter uma tendência de subida em Wall Street ao longo de quase toda a sessão.

No entanto, perto do final da jornada, os preços do petróleo aprofundaram as quedas, a cederem perto de 8% em Londres e em Nova Iorque. Foi o suficiente para inverter a tendência dos principais índices dos EUA. O Nasdaq ainda conseguiu regressar à tona, mas depois ficou inalterado. E nem o Dow Jones nem o S&P 500 tiveram forças para sair do vermelho.



O West Texas Intermediate para entrega em Dezembro marcou esta segunda-feira a 12.ª sessão consecutiva em queda, naquela que é a mais longa série de descidas de sempre para o WTI. Está a negociar nos 55,19 dólares por barril, a ceder 7,91%, tendo chegado a descer 8,06%.



Também o Brent do Mar do Norte – que é negociado em Londres e serve de referência às importações portuguesas – tem seguido no vermelho e estabelece hoje a 11.ª queda em 12 jornadas. O contrato de Janeiro está a perder 7,19%, a ser transaccionado nos 65,08 dólares, após uma queda máxima de 7,30%.



A queda acumulada desde 29 de Outubro (última sessão em que fecharam em alta em Nova Iorque e Londres) é já de 18% no caso do WTI e de 16% em Londres.





O WTI está assim a negociar em mínimos de Novembro de 2017 e desde 25 de Janeiro de 2016 que não mergulhava tanto numa sessão. Já o Brent transacciona no nível mais baixo desde Março deste ano e desde 11 de Julho passado que não caía tão acentuadamente numa só jornada.



No passado dia 8 de Novembro, o WTI entrou em "bear market", já que caía 20% desde o último máximo - que tinha sido atingido a 3 de Outubro, altura em que negociava acima dos 75 dólares por barril (máximos de quatro anos). Já o Brent entrou em "mercado urso" no dia seguinte, a 9 de Novembro, com uma perda de 20 dólares face ao valor a que negociava no início de Outubro (acima dos 85 dólares).