Reuters

O índice Dow Jones abriu a sessão desta quarta-feira, 27 de fevereiro, a recuar 0,22% para 26.000,25 pontos, tal como o Nasdaq Composite a perder 0,29% para 7.527,453 pontos, e o Standard & Poor's 500 a cair 0,18% para 2.788,79 pontos.A penalizar o sentimento dos investidores está o eclodir de uma nova crise entre a Índia e o Paquistão . A tensão indo-paquistanesa assume particular importância tendo em conta que se trata de duas potências nucleares. O receio quanto a uma escalada capaz de pôr em causa a estabilidade regional já provocou fortes perdas na bolsa paquistanesa e nas principais praças chinesas.Wall Street está também na expectativa do encontro que decorre em Hanói, capital do Vietname, entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder do regime ditatorial norte-coreano, Kim Jong-un. À entrada para esta segunda cimeira entre os dois líderes, Donald Trump avisou que Washington não está disponível para ceder nas exigências relativas à desnuclearização de Pyongyang.Outra questão que está a condicionar a negociação nas principais praças norte-americanas está relacionado com as declarações desta terça-feira de Jerome Powell. O presidente da Reserva Federal reiterou uma postura paciente em relação à política monetária do banco central, salientando que a economia norte-americana apesar de crescer agora a um ritmo mais lento continua sólida.A pressionar Wall Street e a registar uma queda acentuada está a Mylan NV, que afunda 13,65% para 26,44 dólares depois de a farmacêutica ter falhado as estimativas relativas aos lucros no último trimestre do ano passado.Em sentido inverso, o maior destaque pela positiva vai para a Best Buy, que dispara 14,95% para 69,27 dólares após a retalhista de produtos eletrónicos ter superado as estimativas dos analistas para as vendas comparáveis no último trimestre de 2018.(Notícia atualizada às 14:45)