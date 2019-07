Wall Street cai mais de 1% com investidores desiludidos com a Fed

A Fed cortou juros, mas pouco. E avisou que não foi necessariamente o início de um prolongado ciclo de redução da taxa diretora. Foi o suficiente para desiludir os investidores, com as bolsas do outro lado do Atlântico a inverterem de imediato para a baixa. O Dow quebrou a fasquia dos 27.000 pontos e o S&P 500 não aguentou o patamar dos 3.000 pontos.

O Dow Jones terminou a perder 1,23% para 26.864,54 pontos e o Standard & Poor’s 500 recuou 1,09% para 2.980,38 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 1,19%, para 8.175,42 pontos.

A Reserva Federal cortou a taxa dos fundos federais em 25 pontos base, mas o seu presidente, Jerome Powell, declarou que esta descida não sinaliza necessariamente o início de um longo ciclo de queda dos juros.

Esta posição prudente da Fed dececionou os investidores, que fizeram refletir de imediato nas bolsas a sua desilusão. Os principais índices de Wall Street, que estavam a negociar em alta – existindo ainda a expectativa de que o corte até poderia ser superior, na ordem dos 50 pontos base –, inverteram instantaneamente para terreno negativo.

A travar maiores perdas esteve a Apple, que fechou a ganhar && para && dólares, depois de ontem já depois do fecho das bolsas norte-americanas ter reportado as suas contas do terceiro trimestre fiscal e as estimativas para o trimestre em curso. Os números da tecnológica liderada por Tim Cook agradaram nas duas frentes.

Apesar da queda dos lucros da empresa da maçã, o valor ficou acima do esperado. Já as receitas subiram, e ficaram também acima das expectativas, além de que o "guidance" foi igualmente superior às projeções do consenso de mercado.





Do lado das descidas, destaque para a General Electric, cuja unidade de negócio da eletricidade continua a deteriorar os lucros da empresa. Ainda assim, a GE manteve as suas estimativas para 2019 em matéria de fundos de tesouraria. Mas enfrenta uma nova ameaça, decorrente da crise dos 737 Max da Boeing.

A Boeing anunciou na semana passada que está a preparar-se para suspender a produção dos modelos 737 Max se não obtiver permissão para que os seus aviões em terra possam voltar a voar ainda este ano. Isso seria um sério revés para a General Electric, que fabrica os motores para estas aeronaves, sublinha a CNN.