Wall Street cautelosa em vésperas de conversações entre EUA e China

A bolsa em Nova Iorque abriu maioritariamente no vermelho, com apenas um dos três principais índices a segurar-se no verde. Os investidores mostram-se cautelosos em vésperas de um novo encontro entre os Estados Unidos e a China para resolver a disputa comercial.





O generalista S&P500 cede 0,13% para os 2.980,85 pontos e o tecnológico Nasdaq cai 0,32% para os 8.051,52. O industrial Dow Jones segura-se com ganhos de 0,01% nos 26.973,50 pontos.





A cautela abafa o eventual otimismo que poderia advir das declarações de ambas as nações. Trump garantiu, esta quarta-feira, que Washington e Pequim mantinham "boas conversações" e anunciou que o acordo comercial podia estar "mais próximo do que o esperado". Depois, foi a vez do lado chinês adiantar que estava a existir uma "boa comunicação" com os americanos e que se preparavam para fazer progressos nas negociações.



As empresas tecnológicas, aquelas que são mais voláteis às oscilações na guerra comercial, seguem com quebras. A Apple cai 0,77% para os 219,32 dólares, a Qualcomm desce 0,43% para os 76,93 dólares e a Nvidia desliza 0,84% para os 176,74 dólares.





Paralelamente, o impeachment de Trump deixa gradualmente de fazer sombra aos mercados, mesmo após a confirmação da Casa Branca de que as acusações base estão corretas – o presidente dos Estados Unidos pediu à Ucrânia que cedesse informações sobre um candidato que rivalizará com Trump nas eleições de 2020, Joe Biden. A possível destituição parece pouco provável na medida em que a condenação tem de vir do Senado – que tem maioria republicana, o partido de Trump.