Neste momento, os investidores estarão a digerir os receios em relação à escalada das tensões no Médio Oriente. No entanto, a notícia de que o Irão tem em cima da mesa 13 "cenários de vingança" aos EUA contribuiu para reduzir o otimismo dos investidores.Ontem os índices norte-americanos fecharam em ligeira alta, após terem iniciado a sessão em baixa. Hoje as bolsas asiáticas registaram ganhos acima dos 1% em Tóquio, por exemplo, e as bolsas europeias também seguem em terreno positivo."Há muitos desenvolvimentos a influenciar [as bolsas] mas nenhum deles é realmente assim tão importante" para já, explica o analista da JP Morgan, John Normand, à Bloomberg, referindo que o alarmismo dos títulos das notícias não está a contagiar os mercados.Além disso, o foco dos investidores poderá estar a mudar dado que a expectativa em relação aos resultados do quarto trimestre de 2019, que começam a ser divulgados na próxima semana nos EUA, é elevada.Em termos de dados económicos, hoje foram divulgados os dados do comércio internacional norte-americano. Segundo o Instituto de Análise Económica dos EUA , o défice comercial de bens e serviços baixou para os 43,1 mil milhões de dólares em novembro, o nível mais baixo desde que Donald Trump é presidente. O défice para com a China, que é o maior entre os EUA e um parceiro comercial, foi o que mais diminuiu.Entre as cotadas, além das tecnológicas que continuam a sustentar os índices norte-americanos, o destaque vai para a Tesla que continua a subir: as ações valorizam mais de 2% na sequência da apresentação do programa do modelo Y na nova fábrica em Xangai.Nota também para a subida acima de 1% das ações do banco de investimento Goldman Sachs, após a cotada ter anunciado uma reorganização da sua estrutura.