Wall Street com tendência mista a aguardar pela Fed

O Dow Jones fechou a ceder 0,09%, para 25.887,38 pontos, e o Standard & Poor’s 500 deslizou 0,01% para 2.832,57 pontos.

O tecnológico Nasdaq Composite, por seu lado, terminou com um ganho de 0,12%, para 7.723,95 pontos.

Tal como ontem, as praças do outro lado do Atlântico viram os investidores negociar em território de cautela, enquanto esperam pelo final da reunião mensal de dois dias do banco central norte-americano, pelo que os recuos e as subidas desta sessão não foram acentuados.

Os intervenientes no mercado aguardam com expectativa para ver se a Reserva Federal dá sinais sobre o rumo da sua política monetária. Na última reunião, a Fed disse ver motivos para uma abordagem paciente em matéria de política monetária, não dizendo se a próxima mexida poderá ser para cima – como se esperava – ou para baixo.

Os economistas consultados pela agência Bloomberg antecipam que o preço do dinheiro se mantenha inalterado no intervalo entre 2,25% e 2,5%.



Com os olhos postos na reunião do banco central, os investidores acabaram por assumir uma prudência ainda maior na última hora de negociação em Wall Street, o que fez com que os principais índices saíssem do verde, entrassem no vermelho e voltassem depois a território positivo, em clima de forte volatilidade - acabando por ser apenas o Nasdaq a conseguir manter-se à tona.