Wall Street continua em alta e perto de máximo antes de Trump e Jinping conversarem

Wall Street prossegue a toada de ganhos que, na última sexta-feira, possibilitaram mesmo às principais bolsas americanas avançar para máximos (o índice Standard & Poor's registou mesmo um novo máximo de sempre).





vice-ministro chinês do Comércio, Wang Shouwen, revelou em conferência de imprensa os princípios essenciais para Pequim neste regresso ao diálogo, em concreto o "respeito mútuo", o tratamento equitativo e a salvaguarda do respeito as regras da Organização Mundial do Comércio.

Se as valorizações da semana passada foram alimentadas sobretudo pela possibilidade reforçada de a Reserva Federal americana poder baixar os juros para animar a economia, as subidas ligeiras agora verificadas surgem numa altura em que os mercados mostram otimismo moderado quanto a um eventual desanuviar nas conversações entre os Estados Unidos e a China com vista a um acordo comercial entre as duas maiores economias mundiais.Donald Trump e Xi Jinping, respetivamente presidentes dos EUA e da China, conversam no final da semana à margem da cimeira do G20, havendo a expetativa de que desta conversa possam sair sinais de maior aproximação entre as partes e reforçar o otimismo quanto a um acordo que ponha fim a uma disputa comercial que tem vindo a pressionar a economia global.Esta manhã, oEntre as cotadas que negoceiam em alta estão algumas das empresas que seriam mais afetadas pelo agravar das medidas protecionistas mutuamente impostas por Washington e Pequim. Por exemplo a Boeing soma 0,84% para 374,89 dólares.(Notícia atualizada às 14:44)