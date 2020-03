Wall Street dispara mais de 4% com verbas de emergência para combate ao coronavírus

As bolsas do outro lado do Atlântico ganharam fôlego esta quarta-feira, impulsionadas pela aprovação de um pacote orçamental de emergência destinado a conter a propagação do novo coronavírus oriundo da China.

O Dow Jones encerrou a escalar 4,53% para 27.090,86 pontos e o Standard & Poor’s 500 disparou 4,22% para 3.130,12 pontos.





O S&P 500 subiu pela segunda vez em três dias, elevando para quase 6% a sua recuperação face à pior semana desde a crise financeira.

O tecnológico Nasdaq Composite acompanhou o movimento de subida, fechando a ganhar 3,85% para 9.018,09 pontos.

Depois de ser aprovada no Congresso norte-americano legislação que viabiliza uma dotação orçamental de emergência para combater a propagação do Covid-19, as bolsas reagiram com euforia.

O Congresso – composto pela Câmara dos Representantes e pelo Senado – deu luz verde a um pacote de perto de oito mil milhões de dólares para a prevenção do coronavírus.

As bolsas tinham já aberto em alta, animadas pela especulação de que outros bancos centrais e governos irão providenciar estímulos para combater o impacto económico do vírus oriundo da China. A Fed cortou os juros diretores ontem, tendo o banco central do Canadá tomado decisão similar esta quarta-feira.

A surpreendente recuperação de Joe Biden nas primárias de terça-feira ajudaram ao sentimento de otimismo, refere a Bloomberg. Hoje, a CNN Business dizia que os mercados ainda querem Donald Trump mas que conseguem viver com Biden.





(notícia atualizada às 21:35)