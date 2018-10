Wall Street em alta à espera de discursos da Fed

As bolsas norte-americanas abriram a sessão no verde. Wall Street está a acompanhar o sentimento do resto da Europa, num dia que será marcado por discursos de responsáveis da Fed, incluindo Jerome Powell.

O Dow Jones abriu em alta de 0,48% para 26.901,29 pontos, enquanto o S&P500 avança 0,40% para 2.935,18 pontos. Já o tecnológico Nasdaq está a registar ganhos de 0,40% para 8.031,64 pontos. Os índices estão a ser impulsionados pela divulgação de dados fortes do emprego.



De acordo com os números revelados esta quarta-feira, foram criados pelo sector privado 230 mil postos de trabalho em Setembro - o valor mais elevado desde Fevereiro. A estimativa dos economistas consultados pela Reuters apontava para a criação de 185 mil empregos.



Contudo, o destaque vai para os discursos da Fed. O presidente do banco central norte-americano, Jerome Powell, falará no The Atlantic Festival, em Washington. Já Lael Brainard, governador da Fed, estará num evento em Chicago.



Os dois responsáveis poderão dar novas pistas sobre o rumo da economia dos EUA e da política monetária. Isto depois de a Fed ter subido as taxas de juro pela terceira vez este ano e melhorado as perspectivas para a economia na semana passada.