Tesla e Facebook revelarem as suas contas, na quarta-feira, e a Amazon, no dia seguinte.

O Standard & Poor’s 500, que ontem sofreu a maior queda diária em quatro meses, sobe agora 0,38% para os 3.255,88 pontos.O Dow Jones avança 0,20% para os 28.594,28 pontos, e o tecnológico Nasdaq Composite ganha 0,79% para 9.207,29 pontos.Agora, o foco dos investidores mudou para a época de resultados que vai a meio, num dia em que a tecnológica Apple irá apresentar resultados, após o fecho de sessão. Para já as suas ações sobem 1,51%.Depois da Apple, será a vez daSegundo os dados recolhidos pela Refinitiv, os analistas estão à espera de uma queda geral de 0,5% nos lucros das empresas que fazem parte do índice S&P 500. No entanto, das 87 cotadas que ontem apresentaram resultados, 67,8% superou as expectativas.